نجدة بغداد تعلن انقاذ مواطن حاول الانتحار من أعلى جسر 14 رمضان

2021/03/03 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أنقذت دوريات نجدة العاصمة بغداد، الأربعاء، شخصاً حاول الانتحار من أعلى جسر 14 رمضان. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت دوريات نجدة الاعظمية من إنقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر ١٤ رمضان”. وأضاف البيان، “حيث تمت مشاهدته من قبل الدورية المتواجدة على …

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