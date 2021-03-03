مكافحة الإرهاب في كردستان تعلن اعتقال اثنين من المتورطين في قصف اربيل

أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، نتائج القصف الصاروخي على مطار أربيل، فيما شخصت تورط أربعة أشخاص في العملية تم اعتقال اثنين منهم.
وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من شباط (فبراير) 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان وعلى الفور تحقيقاً شاملاً ومفصلاً، وتم العثور على (كيا) وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة”.
واضافت المديرية، “أظهرت النتائج بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم”، لافتة الى انه “وبعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما”.
واكدت انه “من هنا نؤكد لمواطنينا الأعزاء أن قوات الأمن في إقليم كوردستان تواصل دائماً واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كوردستان واستقراره، وإنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان”.
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