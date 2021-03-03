مكافحة الإرهاب في كردستان تعلن اعتقال اثنين من المتورطين في قصف اربيل

2021/03/03 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، نتائج القصف الصاروخي على مطار أربيل، فيما شخصت تورط أربعة أشخاص في العملية تم اعتقال اثنين منهم.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من شباط (فبراير) 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان وعلى الفور تحقيقاً شاملاً ومفصلاً، وتم العثور على (كيا) وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة”.

واضافت المديرية، “أظهرت النتائج بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم”، لافتة الى انه “وبعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما”.

واكدت انه “من هنا نؤكد لمواطنينا الأعزاء أن قوات الأمن في إقليم كوردستان تواصل دائماً واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كوردستان واستقراره، وإنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان”.

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