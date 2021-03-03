كردستان تعلن القبض على اثنين من منفذي هجوم اربيل

2021/03/03 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، القاء القبض على اثنين من منفذي الهجوم الصاروخي الذي استهدف اربيل ومطارها الدولي.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من شباط (فبراير) 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 […]

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