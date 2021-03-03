أعمال كبار رسامي العالم بمعرض في السليمانية

2021/03/03 | 18:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام مركز (سبعة الوان) في السليمانية بالتعاون مع متحف صلاح حيثاني، معرضا تشكيليا لعدد من الفنانين العالميين والعراقيين والكورد في قاعة المتحف الوطني (امنه سوركة).يستمر المعرض عدة ايام.

وقالت مراسلتنا التي قامت بتغطية المعرض، انه تم عرض اعمال لـ 44 فنانا عالميا منهم (بابلو بيكاسو، سلفادور دالي، شاكال، ميرو، غوغان، باول كلي، سيزان، مارينو ماريني، ماتيس، تابيس، كورناي، سيرهاوس، لوشبيرت، ادوارد مونش، كانشو كانيف)، فضلا عن عرض اعمال لفنانين عراقيين وهم (اسماعيل فتاح، اسماعيل الشيخلي، علي طالب، نزيهة سليم، فاخر محمد، عاصم عبد الامير، حسن عبود، محمد غني حكمت، تمارا الانباري، وضاح مهدي، نبيل علي، يسري العبادي، فائق حسن، لورنا سليم).

كما ضم المعرض اعمال لفنانين كورد وهم (علي كريم، قرني جميل، عوني سامي، ريبوار سعيد، جيمن اسماعيل، جزا بكر، رستم اغاله، ماهر ستار، شارا رشيد، هيمن يحيى).

ويستمر المعرض حتى الخامس من الشهر الجاري.

PUKmedia فينوس توفيق-السليمانية

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