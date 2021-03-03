اعتقال عشرات المخالفين لشروط الاقامة في كركوك

2021/03/03 | 18:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفارز مديرية قسم شؤون الاقامة في كركوك اليوم الاربعاء، القبض على 35 مخالفا لشروط قانون الإقامة في كركوك.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب، ان "مفارز قسم شؤون الإقامة في محافظة كركوك القت القبض على (٣٥) مخالفا لشروط قانون إقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ من مختلف الجنسيات في مناطق متفرقة من محافظة كركوك وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".

PUKmedia مديرية قسم شؤون الاقامة في كركوك

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