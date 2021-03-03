تمديد الحظر الجزئي والشامل في العراق

2021/03/03 | 18:43 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الاربعاء، استمرار الحظر الجزئي والشامل.

وجاء في بيا...

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