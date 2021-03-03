2021/03/03 | 18:43 - المصدر: سومر نيوز
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تمديد الحظر الجزئي والشامل في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد
قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الاربعاء، استمرار الحظر الجزئي والشامل.
وجاء في بيا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تمديد الحظر الجزئي والشامل في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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