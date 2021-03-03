بريطانيا ترفع ضريبة الشركات إلى 25% بحلول 2023

2021/03/03 | 18:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير المالية البريطاني استمرار دعم الاقتصاد البريطاني للتعافي من وباء كورونا في موازنة العام الجديد، لكنه ذكر من أنه سيطلب من الشركات الرابحة

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