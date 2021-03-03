النزاهة العراقية تحذر من عمليات احتيال تمارس بحق موظفين ومتقاعدين

2021/03/03 | 18:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذّرت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم الأربعاء، من انتشار عمليات نصب واحتيال تمارسها شركات وهمية بحق بعض الموظّفين والمتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروض سريعة.وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان، قيامها بتنفيذ عمليات ضبط …

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