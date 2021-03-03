2021/03/03 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

كشفت النائبة عن حركة الأمل الكردستانية وسن عمر، الأربعاء، عن تهديدات بالقتل لاعضاء أحزاب ونواب المعارضة الكردية في الإقليم.

وقالت عمر لوكالة /المعلومة/ إن “الأحزاب الحاكمة وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد إسكات صوت المعارضة بكل شكل من الإشكال عبر استخدام طرق متعددة”.

وأضافت أن “نواب المعارضة يقومون بفتح ملفات خطيرة يعتبرها الديمقراطي من المحرمات تخص الفساد في المنافذ الحدودية وتهريب النفط، والتهديدات الأخيرة لن تثنينا عن مواصلة كشف فساد السلطة الحاكمة”.

وأشار إلى أنه “هنالك تهديدات بالقتل طالت نواب من كتل مختلفة لكونهم وقفوا ضد الفساد والسرقات التي تجري في المنافذ الحدودية وقضية المطارات والبنوك الأهلية وغيرها من الملفات”.

وكان النائب عن كتلة الأمل سركوت شمس الدين قد اتهم طرفا في الحزب الديمقراطي الكردستاني بوقوفه خلف عملية الطعن بالأسلحة البيضاء التي تعرض لها النائب غالب محمد أمام منزله في السليمانية.



انتهى/ 25 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تهديد أعضاء كتل كردية معارضة بالقتل في كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تهديد أعضاء كتل كردية معارضة بالقتل في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).