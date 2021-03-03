الكعبي يدعو اللجنة المالية الى تقديم تقريرها عن مقترح قانون صندوق العراق السيادي

2021/03/03 | 18:43 - المصدر: وكالة خبر

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واخ _ بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، اللجنة المالية الى الاسراع بتقديم تقريرها الخاص بمقترح قانون صندوق العراق السيادي الذي قُدّم من قبل النائبين انعام الخزاعي و ناجي السعيدي ” والذي حصل على تأييد ومباركة اكثر من ٩٠ نائبا .

وقال الكعبي، ان ” مقترح قانون صندوق العراق السيادي مهم وضروري جدا بإعتباره يمثل ضمانة للاجيال القادمة في ظل هدر المال العام والفساد الموجود “.

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