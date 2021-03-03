2021/03/03 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

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البنتاغون: نراقب التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية بشأن هجوم عين الأسد

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