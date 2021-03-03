الكشف عن نتائج الهجوم الصاروخي على مطار أربيل

أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، نتائج القصف الصاروخي على مطار أربيل، فيما شخصت تورط أربعة أشخاص في العملية.
وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من شباط الماضي، والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان وعلى الفور تحقيقاً شاملاً ومفصلاً، وتم العثور على (كيا) وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة".
وأظهرت النتائج، وفقاً للبيان بأن "أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".وأضاف البيان "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما.
لقد تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر البياتي) الذي اعترف بالتفصيل عن تنفيذ الهجوم".
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