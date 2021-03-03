الكشف عن نتائج الهجوم الصاروخي على مطار أربيل

2021/03/03 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، نتائج القصف الصاروخي على مطار أربيل، فيما شخصت تورط أربعة أشخاص في العملية.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من شباط الماضي، والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان وعلى الفور تحقيقاً شاملاً ومفصلاً، وتم العثور على (كيا) وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة".

وأظهرت النتائج، وفقاً للبيان بأن "أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".وأضاف البيان "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما.



لقد تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر البياتي) الذي اعترف بالتفصيل عن تنفيذ الهجوم".

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