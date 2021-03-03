رغم تعافي أسعار النفط.. نائب تفتح النار على حكومة كردستان بسبب استقطاعات الرواتب

2021/03/03 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

هاجمت النائب عن حراك الجيل الجديد، يسرى رجب، اليوم الاربعاء، حكومة كردستان بسبب استقطاعات رواتب موظفيها، فيما اشارت إلى أن توزيع الرواتب وفقا لنظام الاستقطاع يعد "انتهاكا لحقوق الإنسان".

وقالت يسرى رجب، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع بلدان العالم بدأت تتعافى اقتصاديا وتعود للوضع الطبيعي بعد تفشي فيروس كورونا، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط ووصولها قرابة الـ70 دولارا للبرميل الواحد".

وأضاف رجب، أن "حكومة الإقليم تريد الاستمرار بالسرقات والفساد ونهب الثروات، لذلك تقوم بتوزيع رواتب الموظفين بنسبة استقطاع تصل إلى 21% رغم أنها تمتلك سيولة مالية كافية وباستطاعتها توزيع الرواتب بشكل كامل".

وأشارت النائب عن حراك الجيل الجديد، إلى أنه "نتيجة للفساد الكبير والأموال المستخدمة من قبل الأحزاب في دعم حملاتها ومشاريعها، فإن حكومة الإقليم تتحجج بوجود أزمة مالية، وبسبب عدم ودجود شفافية وأرقام دقيقة لحجم الصادرات النفطية والإيرادات فإن الحكومة وأحزاب السلطة تستمر بالسرقات دون رادع".

واعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، قبل ايام، بدء توزيع رواتب الموظفين، مضبينة انه سيتم توزيع رواتب 9 وزارات و12 هيئة بنسبة استقطاع 21%.

وبحسب جدول الرواتب الذي نشرته الوزارة الجمعة 26/2/2021، فانه تم البدء بتوزيع رواتب 9 وزارات و12 هيئة بنسبة استقطاع 21%.

وكانت وزارة المالية اعلنت في وقت سابق، بان رواتب شهر شباط سيبدأ توزيعها اعتبارا من يوم الخميس (25/2/2021) وخلال اربعة ايام سيتم الانتهاء من توزيع رواتب جميع الوزارات والمتقاعدين.

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