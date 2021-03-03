2021/03/03 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، مقتل متعاقد مدني بسكتة قلبية، جراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، غربي الأنبار.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، في أول تعليق على بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لا تقارير عن إصابات في صفوف القوات الأميركية في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق".

وأضافت، أن "القوات الأمنية العراقية تقوم بالتحقيق في الهجوم، ولا يمكننا تحديد الجهة المسؤولة عنه الآن".

وأكدت البنتاغون، وفاة متعاقد مدني أميركي بنوبة قلبية بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة عيد الأسد".

وصباح اليوم، استهدف هجوم صاروخي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في محافظة الأنبار، مما أسفر عن وفاة متعاقد مدني بنوبة قلبية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، العقيد واين ماروتو، إن 10 صواريخ استهدفت صباح اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد الجوية وفقا لتقارير أولية.

وأضاف ماروتو -في تغريدة على تويتر- أن القوات العراقية تقود عمليات الاستجابة والتحقيق في الهجوم.

من جهته، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية، إن الجهات المعنية بدأت التحقيق في الهجوم بـ10 صواريخ من نوع "غراد" على قاعدة عين الأسد.

وأضاف الخفاجي أن جميع الصواريخ سقطت في محيط القاعدة ولم تتسبب بأضرار مادية أو بشرية في القاعدة.

وفي بيان مقتضب، أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط العدد نفسه من صواريخ غراد، دون خسائر تذكر، مشيرة إلى أن القوات العراقية عثرت على منطقة إطلاق الصواريخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من البنتاغون بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من البنتاغون بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).