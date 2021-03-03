البنتاغون: وفاة مقاول أمريكي في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد

2021/03/03 | 19:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية/ البنتاغون /وفاة مقاول مدني أميركي بعد إصابته بنوبة قلبية.وقالت في بيان ان الدلائل الأولية تشير إلى أن نحو عشرة صواريخ أطلقت نحو قاعدة عين الأسد في العراق.‏‎واضافت انه : لا توجد تقارير حالية عن إصابات في صفوف الجنود الأميركيين جراء قصف قاعدة عين الأسد.وتابعت : ‏‎لا يمكننا اتهام أي طرف في الوقت الحالي باستهداف قاعدة عين الأسد والتحقيقات ما زالت جارية ‎و‏‎أنظمة الدفاع الصاروخي "C-RAM" تعمل في الدفاع عن قواتنا الموجودة في العراق.‏‎واشارت الى : إطلاع وزير الدفاع لويد أوستن على استهداف قاعدة عين الأسد وهو يراقب الوضع عن كثب .واكدت الوقوف على أهبة الاستعداد عند الحاجة لمساعدة شركائنا العراقيين أثناء التحقيق بقصف قاعدة عين الأسد./انتهى3

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