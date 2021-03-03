نائب مسيحي لـ / نينا / : زيارة البابا لها تاثير كبير على وقف هجرة المسيحيين

2021/03/03 | 19:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب المسيحي اسوان الكلداني ان : زيارة البابا للعراق لها تاثير كبير على وقف هجرة المسيحيين.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الزيارة ستسهم بزيادة الدعم الدولي للعراق في مختلف المجالات.واضاف الكلداني ان : للزيارة تاثيرها الكبير بدعم المسيحيين بشكل خاص وابناء الشعب بشكل عام في الظروف الحالية .ومن المقرر ان يبدأ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الجمعة زيارة العراق تستمر عدة ايام ./انتهى3

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