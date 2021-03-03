مصرف الرشيد يباشر برفع رواتب المتقاعدين لشهر آذار

2021/03/03 | 19:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن مصرف الرشيد اليوم الاربعاء الموافق ٣أذار ٢٠٢١عن المباشرة برفع رواتب المتقاعدين لشهر أذار

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