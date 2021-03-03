الناطق باسم القائد العام يعلّق بشأن استهداف قاعدة عين الأسد

2021/03/03 | 19:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن استهداف قاعدة عين الأسد لا يصب بمصلحة العراق.وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "قاعدة عين الاسد عراقية واستهدافها لا يصب بمصلحة العراق وشعبه".وأضاف، أن "القوات الامنية تقوم بعمليات عسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش وإن استهداف القواعد يضر بالشعب العراقي".يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة، أكد خلال مناقشة المجلس الوزاري للأمن الوطني الاعتداء الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد، أن "هكذا هجمات تنفذها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق"، مبينا أن "الاجهزة الامنية لديها توجيهات واضحة لاتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات مهما اختلفت مسمياتها وادعاءاتها".وعدت العمليات المشتركة اطلاق الصواريخ على القواعد والبعثات عملا إرهابيا، فيما توعدت بتقديم المطلقين إلى العدالة. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق من اليوم سقوط 10 صواريخ نوع كراد على قاعدة عين الأسد الجوية دون خسائر تذكر.

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