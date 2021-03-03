مجلة امريكية : الولايات المتحدة ستنشر انظمة دفاع جوي من طراز افنجر في العراق

2021/03/03 | 19:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / ترجمة…

كشف تقرير لمجلة فوربس الامريكية ، الاربعاء، ان المرجح ان تنشر الولايات المتحدة انظمة دفاع جوي من طراز افنجر في سوريا والعراق والذي يستخدم لمكافحة الطائرات المسيرة بدون طيار.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه “من المحتمل أن يستخدم نظام الصواريخ الدفاعية قصيرة المدى من طراز افنجرلحماية القوات الأمريكية في سوريا والعراق من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة بدون طيار نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة”.

واضاف ان ” النظام مصمم لحماية المشاة من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وصواريخ كروز وطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار، حيث لم يكن هذا النظام موجودا في القواعد الامريكية في المنطقة حتى اواخر العام الماضي “.

وتابع أنه ” في السنوات الأخيرة ، كان هناك ارتفاع هائل في انتشار الطائرات بدون طيار الأكثر فتكًا والأكثر تطورًا من قبل جهات فاعلة قوية من غير الدول في سوريا والعراق، وقد يكون هذا التهديد خطيرًا بشكل خاص إذا لم تكن تلك القوات مجهزة بأنظمة دفاع جوي متحركة قصيرة المدى”.

واشار التقرير الى أن ” هذا التهديد قد يكون هو الاكثر خطورة على القوات الامريكية بعد العبوات الناسفة ففي السنوات الأولى من الحرب في أفغانستان والعراق ، أثبتت عربات همفي الأمريكية أنها معرضة بشدة للعبوات الناسفة والقنابل المزروعة على جوانب الطرق ، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأمريكيين”.



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