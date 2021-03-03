لجنة المراقبة التابعة لـ”أوبك+” تخفق في إصدار توصية بشأن سياسة الإنتاج

2021/03/03 | 19:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام بأن الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف “أوبك+” اختتم دون إصدار توصية بشأن سياسة إنتاج النفط.

وأكدت وكالتا “رويترز” و”تاس” صحة هذا الخبر نقلا عن مصادر في “أوبك”.

وذكر أحد المصادر لـ”تاس” أن مندوب السعودية، خلال اجتماع اللجنة التي تضم ثماني دول، رفض مبدئيا مناقشة أي خيارات محتملة دون إبداء جميع أعضاء التحالف رأيهم، قائلا: “أصبح كل شيء عالقا”.

وأوضحت الوكالة أن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان صرح خلال اجتماع اليوم بأنه قد يعلن عن اقتراح المملكة بشأن مستوى الإنتاج في أبريل خلال الاجتماع الوزاري المقرر عقده غدا الخميس، بعد الاطلاع على مواقف جميع الأطراف.

وأكد مصدران آخران لـ”تاس” غياب توافق بين أعضاء “أوبك+”، حيث لا تشارك السعودية تفاؤل بعض الأطراف بشأن الوضع في أسواق النفط في الربيع الجاري، فيما تبدي تلك الأطراف استعدادها لاستئناف مستوى الإنتاج في أبريل.

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