2021/03/03 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أول تعليق على الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد، قالت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون، إنها تراقب عن كثب التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية بشأن حيثيات الهجوم.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، انه لا تقارير عن إصابات في صفوف القوات الأميركية في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، وأضافت، أن القوات الأمنية العراقية تقوم بالتحقيق في الهجوم، ولا يمكننا تحديد الجهة المسؤولة عنه الآن.



فيما أكدت مقتل متعاقد مدني بسكتة قلبية جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد.

وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، أفادت مصادر أمنية، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الانبار بعشرة صواريخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يراقب تحقيقات السلطات العراقية بشأن قصف عين الأسد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يراقب تحقيقات السلطات العراقية بشأن قصف عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).