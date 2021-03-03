الكعبي يدعو لإرجاع صرف الدولار إلى سعره السابق

2021/03/03 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، بوقفة “عاجلة” لجميع اعضاء البرلمان للرجوع الى سعر صرف الدولار السابق.وقال الكعبي خلال ترؤسه جلسة اليوم، إن “رفع سعر صرف الدولار اثر بشكل سلبي كبير جدا على حياة المواطن العراقي، وللاستقرار الاقتصادي بشكل عام”.وأضاف “لا بد من وقفة جادة وعاجلة …

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