قاعدة عين الاسد المحصنة بالانبار تفشل في حماية نفسها!

2021/03/03 | 19:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر امنية عراقية عن وفاة متعاقد اميركي نتيجة الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الاسد التي تضم القوات الاميركية في الانبار، فيما وصف خبراء امنيون ا...

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