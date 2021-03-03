2021/03/03 | 19:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت مفارز دائرة شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على 35 مخالفاً لشروط الإقامة في محافظة كركوك.وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه “ألقت مفارز قسم شؤون الإقامة في محافظة كركوك القبض على 35 مخالفاً لشروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 من مختلف الجنسيات في مناطق متفرقة من محافظة كركوك”.وأضاف البيان، “وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب..



القبض على 35 أجنبياً في كركوك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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