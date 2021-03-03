اعتقال 10 مطلوبين ومصادرة اسلحة متنوعة في عمليات / الوعد الصادق / في البصرة

2021/03/03 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة عن إعتقال ١٠ مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة أسلحة خفيفة واعتدة متنوعة ضمن عمليات / الوعد الصادق/ في البصرة .وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان صحفي " أن الغاية من ادامة العمليات في هذه المرحلة ألتي شهدت عمليات فرض حظر التجول هي لحصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين وعدم العودة لسيناريو النزاعات العشائرية والحد منها بعد توقف دام لفترة طويلة ..وشدد على اهمية ادامة واستمرار العمليات لحين تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب ./انتهى

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