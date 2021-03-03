العمليات المشتركة.. قرارات جديدة بشان حظر التجوال والاستثناءات

2021/03/03 | 19:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، الاستمرار بالعمل بالاستثناءات الممنوحة من الحظر خلال الاسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح تابعه ان ار تي عربية، ان "الحظر الشامل والجزئي سيبقى كما هو في الاسبوع المقبل."

واضاف الخفاجي، ان "باجات الاستثناءات الذهبية التي صدرت من قيادة العمليات المشتركة ستمدد فترة العمل بها اثناء فترات الحظر خلال الاسبوع القادم".

وتابع، ان "القيادة المشتركة وخلية الازمة ستعلن عن اي تطورات اوقرارات جديدة ستصدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة".

ا.ح

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