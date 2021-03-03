لجنة الصحة النيابية: تعويض اي مواطن يتعرض لفيروس كورونا

2021/03/03 | 19:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاربعاء، عزمها تشريع قانون مواجهة كورونا، مشيرة الى ان القانون يتضمن تعويض أي مواطن يتضرر من لقاح كورونا.

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة حسن خلاطي في تصريح تابعه NRT عربية، (3 آذار 2021)، ان "قانون مواجهة جائحة كورونا وصل الى مجلس النواب ولجنة الصحة للاطلاع علية".

واضاف خلاطي، ان "اللجنة بصدد اجراء التعديلات عليه تمهيدا لتقديمه للمجلس والقراءة ومن ثم التصويت عليه"، مبينا ان "الهدف الاساس من القانون هو تمكين وزراه الصحة من شراء كميات كبيرة من اللقاح تكفي لجميع افراد الشعب العراقي من ضمن اللقاحات الامنة المرخصة".

واشارالى ان "التعديل الاول الذي اجرته اللجنة هو تضمينه فقرة تعويض أي مواطن يترتب عليه اضرار صحية جراء تلقي لقاح كورونا" موضحا ان "الضرر يشخص من قبل لجان علمية تشكل لهذا الغرض".

وينص قانون مواجهة جائحة كورونا "الإعفاء من المسؤولية المدنية والجزائية للشركات المصنعة و المجهزة و الموزعة و المسوقة وممثليها و المكاتب العلمية و وزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها من الأضرار الناتجة عن توفير أو استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية أو العلاج من فيروس كورونا، وتتحمل الدولة تعويض المتضررين من الأعمال أو الأنشطة اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، باستثناء الأعمال العمدية التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسيمة باستخدام إحدى المواد الطبية".



ويتضمن القانون "تشكيل لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة؛ لتحديد الأضرار الناتجة عن استعمال المنتج ومقدار التعويض ويُحدّد أعضاؤها وآلية عملها وطريقة تمويل تعويض الأضرار بقرار يصدر عن مجلس الوزراء".



وفي سياق ذي صلة، قرر مجلس الوزراء فتح وزارة الصحة اعتمادا مستنديا داخليا لدى مصرف حكومي لشراء لقاح كوفيد – 19. ونص القرار أيضا على استحداث ديوان الرقابة المالية الاتحادي تبويبا محاسبيا أو اعتماد المعالجات الحسابية الملائمة لتنفيذ فتح الاعتماد المستندي.

N.A

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