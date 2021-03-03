اللواء رسول: استهداف القواعد يضر بمصلحة العراق وشعبه

2021/03/03 | 19:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الأربعاء، أن استهداف قاعدة عين الأسد لا يصب بمصلحة العراق.وقال رسول، بحسب الوكالة الرسمية، إن “قاعدة عين الاسد عراقية واستهدافها لا يصب بمصلحة العراق وشعبه”.وأضاف، أن “القوات الامنية تقوم بعمليات عسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش وإن استهداف القواعد يضر بالشعب العراقي”.وشدد […]

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