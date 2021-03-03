بالصور.. عملية كبرى جنوب كركوك

2021/03/03 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع جاكلين عقيقي

مولود اليوم 3 آذار 2021

الحوت (19 شباط - 20 آذار)

يتميز مواليد برج الحوت بشخصيتهم المحبة للخيال، حيث يخشى عليهم من الهروب من الواقع، خاصّةً إن كانوا حزينين، حيث يغادرونه إلى عالم آخر من خيالهم، فيصدقونه، ويعيشون فيه بخيالهم الخصب، كما تعرف شخصيتهم بكونها شخصيّة ربيعية منفتحة، وهذا نتيجة تأثرهم الكبير بنبتون والقمر، ويتميّزون أيضاً بكونهم عاطفيين، فبداخلهم الكثير من الحنان، كما أنهم لا يميلون للاستعجال، بل يفكرون بهدوء، ولديهم حدس عال، كما أنهم لا يحبون الرفض، ولا يفضّلون قول لا لأحدهم، لتجنّب جرح مشاعرهم

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