ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في بغداد

2021/03/03 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق أبي غريب في بغداد".وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية عدا حدوث أضراراً بإحدى عجلات الرتل".

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