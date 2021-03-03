مصرف الرشيد يعلن المباشرة برفع رواتب المتقاعدين لشهر آذار

2021/03/03 | 19:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، عن المباشرة برفع رواتب المتقاعدين لشهر آذار. ودعا المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروعه ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم المالية”.

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