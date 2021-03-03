محافظ ذي قار المكلف: دماء ضحايا التظاهرات لن تذهب سدى

2021/03/03 | 19:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال محافظ ذي قار المكلف عبدالغني الأسدي، الأربعاء، إن دماء ضحايا التظاهرات في المحافظة لن تذهب سدى، فيما أشار إلى أن مهمته مؤقتة لحين تسمية محافظ جديد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

إقرأ/ي أيضاً: الأسدي يرسم ’خطاً’ لمسؤولي ذي قار: ’أمتلك صلاحيات رئيس وزراء..



والله يستر’ !

وأوضح الأسدي خلال استضافته في برنامج "هامش" الذي تقدمه الزميلة "نور الماجد"، وتابعه "ناس"، (3 آذار 2021)، بالقول "إنني مكلف بإدارة المحافظة من قبل رئيس الوزراء لتولي، وذلك بصورة مؤقتة لحين تنصيب محافظ تتفق عليه كل الأطياف في ذي قار، سواء السياسي منها أو الحراك الموجود في الساحات".

وأضاف، "وصلت إلى المحافظة وبدأنا بلقاءات مع الحراك الشعبي في الساحات بصورة عامة، وتم نسج الخيوط للخروج بشخصية ترضي كل الأطراف لإدارة المحافظة، ووصلنا في هذا المسار إلى نتائج طيبة، وخلال أيام سوف نعلن عن الأسماء المرشحة التي سيتخذ القرار بها رئيس الوزراء".

وتابع، "منذ وصولي إلى ذي قار، وضعت برنامجاً خاصاً لزيارة عوائل الشهداء والجرحى، ولكن بعض المشاغل التي تنطوي تحت تحقيق طموحهم في اختيار محافظ جديد، عرقلت الأمر"، مبينا أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى؛ لأن ذي قار في طريقها نحو تنصيب محافظ يرغب فيه المتظاهرون وأهالي المحافظة".

وبين، "تواصلت مع أهالي الشهداء بشكل غير مباشر ولكن هذا لا يكفي، ولدي زيارة لهم بشكل مباشر".

وأشار الأسدي إلى أن "مهمتي الحالية مؤقتة، وبالتأكيد سأعود إلى جهاز الأمن الوطني الذي لدي تواصل معه لغاية الآن".

وعن زيارة البابا قال الأسدي، "بدأنا نعمل في المحافظة باتجاهين، الأول هو اللقاءات الكثيرة مع الأخوة في ساحات التظاهر، واعطينا اهتماماً عالياً لقراءة أفكارهم وما مطلوب، ووجدنا مطالبهم تتمثل ببناء المحافظة وتنصيب محافظ ينهي سفك الدماء فيها"، مبينا أن "الاتجاه الثاني تمثل بالإشراف على الاستعدادات لاستقبال البابا، حيث زرنا الموقع الذي سيتواجد فيه، وكانت نسبة الانجازات أكثر من 98 %، واليوم وضعتْ اللمسات الأخيرة بما يتعلق بتهيئة المواقع التي سيتواجد فيها البابا وكذلك الأطواق الأمنية، ولدينا الاستعداد الكامل لاستقباله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار المكلف: دماء ضحايا التظاهرات لن تذهب سدى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار المكلف: دماء ضحايا التظاهرات لن تذهب سدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).