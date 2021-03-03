العراق يبدأ استعداداته لبطولة الصين بكرة السلة

2021/03/03 | 20:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

بدأ الاتحاد العراقي بكرة السلة، الاستعداد للمشاركة في بطولة الصين 3×3.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ العراق تلقى دعوة للمشاركة في بطولة الصين الدولية للعبة 3×3 والاتحاد وافق على المشاركة فيها”.

واوضح ان “الاتحاد قرر تشكيل لجنة 3×3 على ان يكون محمد سلمان محمود مشرفاً وبرئاسة محمد حسن شعلان وعضوية كل من حارث مبشر وعلي جبار حميد وجنار معروف صالح واحمد محمد حسن المطبعي وامير رياض شهيد”.

ومن المقرر ان تقام البطولة في الصين خلال شهر نيسان المقبل.



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