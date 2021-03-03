عمليات ديالى: الحملة العسكرية الأخيرة استهدفت المضافة الرئيسية للعناصر الإرهابية

2021/03/03 | 20:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكدت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الأربعاء، ان العمليات العسكرية التي انطلقت قبل ثلاثة أيام كانت تستهدف المناطق التي يتركز فيها الثقل الإرهابي بالمحافظة.

وقال قائد العمليات، سيد طالب الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” العمليات التي اطلقها الحشد الشعبي في محافظة ديالى تستهدف بالدرجة الأولى مقر العناصر الإرهابية الرئيسي الذي منه تنطلق الهجمات ضد قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية المتواجدة في المناطق القريبة منه والمناطق الصحراوية”.

وأوضح، ان” المنطقة التي تعتبر معقل الإرهابيين تربط بين بحيرة حمرين وحوض التلاف وتجري العمليات حاليا على تفتيشها بشكل كامل لانهاء تلك الهجمات التي تستهدف المواطنين والقوات الأمنية على حدا سواء”.

وأضاف، ان” التاخر الذي حصل في الوصول الى هذه المناطق هو بحكم بيئتها الجغرافية الوعرة التي تحتاج الى استطلاعات مكثفة لرصد حركة الإرهابيين وهذا ما تم اعتماده قبل المباشرة بالعمليات الأمنية”.

وأشار الى ان” اغلب المضافات الإرهابية التي وجدت في تلك المناطق والتي تم رصدها هي عبارة عن بساتين كبيرة تحتوي على عدد ليس بقليل من المجاميع الإرهابية والاعتدة والأسلحة وورش لتفخيخ العجلات وتصنيع العبوات الناسفة”.انتهى / 25ر

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