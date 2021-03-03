رويترز: محادثات بين مسؤولين أميركيين وحوثيين في مسقط

2021/03/03 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، الأربعاء، إن مسؤولين أميركيين كبارا عقدوا أول اجتماع مباشر مع مسؤولين من جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان، مع سعي الإدارة الأميركية الجديدة إلى وضع نهاية للحرب اليمنية المستمرة منذ ست سنوات.

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