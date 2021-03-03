اعتقال 10 مطلوبين ومصادرة أسلحة في مناطق متفرقة في البصرة

2021/03/03 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قيادة عمليات البصرة عشرة مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة كما تمكنت القوة المداهمة من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة متنوعة ضمن قاطع المسؤولية.

وقال قائد العمليات أكرم صدام إن عمليات الوعد الصادق حققت نتائج جيدة من اجل حصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين وعدم العودة لسيناريو النزاعات العشائرية والحد منها بعد توقف دام لفترة طويلة.

وأكد صدام على ادامة واستمرار العمليات على جميع المحاور الأمنية بهدف مطاردة المطلوبين و الحفاض على أرواح المواطنين وفرض حظر التجول الصحي.

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