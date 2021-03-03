سر خطير عن الصواريخ التي استخدمت اليوم في ضرب قاعدة عين الاسد

2021/03/03 | 20:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني مطلع انه في هجوم اليوم على قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق تم استخدام 10 صواريخ من نفس نوع الصواريخ التي كانت تستخدمها المقاومة ال...

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