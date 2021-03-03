الغزي يؤكد ضرورة تنسيق معهد الحوكمة الكندي مع الوزارات والمؤسسات الرسمية في تنفيذ البرامج المستقبلية

2021/03/03 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ضرورة تنسيق معهد الحوكمة الكندي مع الوزارات والمؤسسات الرسمية في تنفيذ البرامج المستقبلية.واشاد الغزي خلال استقباله معهد الحوكمة الكندي ستيفن تيري بالدعم الذي قدمه المعهد إلى العراق حكومة وشعبًا، من خلال العديد من البرامج التي نفذها في عدد من المحافظات، الخاصة بدعم شرائح الشباب وذوي الإعاقة وتمكين المرأة، واللامركزية الإدارية والمالية، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية في تنفيذ البرامج المستقبلية".وأشار الغزي وفق بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم، إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبر دائرة تمكين المرأة العراقية، أعدت الخطة الوطنية الخاصة بالقرار (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقت تم تأليف لجنة خاصة تضمن مشاركة النساء في الانتخابات النيابية وتمكينها من خلال البرامج والخطط التي تسهم في ذلك، مع ضمان حمياتها من مختلف أنواع العنف ".وأعرب عن , تطلع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في استمرار التعاون والتنسيق مع المعهد، لديمومة العمل والجهد المشترك، المتمثل بتقديم الدعم لشرائح المجتمع العراقي، بمشاركة الجهات القطاعية الرسمية ذات العلاقة، بحسب الخطط والبرامج التي رسمتها الحكومة العراقية ".من جانبه قدم تيري، المشروع الذي سينفذه المعهد في العراق، المتضمن إشراك فئات المرأة، والشباب، وذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تنفيذ مسح ميداني لتحليل احتياجات الفئات المذكورة في المحافظات، واختيار ممثلين عنهم للمشاركة في الاجتماعات الحوارية مع المسؤولين المحليين في المحافظات"./انتهى2

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