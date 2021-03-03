مصرع امرأة واصابة اطفالها الثلاثة بحادث دهس وسط العمارة

2021/03/03 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / لقيت امرأة مصرعها واصيب اطفالها الثلاثة بحادث دهس على الطريق العام المقابل لمستشفى الشهيد الصدر وسط مدينة العمارة .وأوضح مصدر طبي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ‏المرأة توفيت بعد نقلها الى المستشفى متأثرة بجروحها مشيرا الى ان الاطفال ‏اصيبوا بجروح بسيطة وتمت معالجتهم وهم الان بحالة صحية جيدة./انتهى

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