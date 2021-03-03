وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم

2021/03/03 | 20:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قدم وزراء الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، استقالاتهم لرئيسها الدكتور بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل وزاري يجريه الأسبوع المقبل.

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