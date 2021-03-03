سائرون تطالب بإرجاع سعر صرف الدولار الى سعر صرفه السابق

2021/03/03 | 20:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب عن كتلة سائرون، انعام الخزاعي، بإرجاع سعر صرف الدولار الى سعر صرفه السابق.ودعت الخزاعي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، زملاءها في مجلس النواب إلى تبني هذا المطلب الجماهيري لتحفيز الانتاج الوطني والحد من نزيف الدولار لا يتم عبر سياسة …

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