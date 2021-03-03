الناطق باسم القائد العام يعلق بشأن قصف قاعدة عين الأسد

2021/03/03 | 20:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، إن الاعتداء الذي طال قاعدة “عين الأسد” يعد استهدافاً لمصلحة العراق. وأضاف رسول في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، أن “قاعدة عين الاسد عراقية واستهدافها لا يصب بمصلحة العراق وشعبه”. وأشار الى أن “القوات الامنية تقوم بعمليات عسكرية لملاحقة بقايا …

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