العراق يترقب قيوداً مشدّدة بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا

2021/03/03 | 20:47 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول أيام حملة التلقيح في العراق (مرتضى السوداني/الأناضول)

قفز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العراق، الأربعاء، إلى 5173 إصابة، وبلغ عدد المتعافين 3463، فيما توفي 25 مصابا بالفيروس، في حين تواصل وزارة الصحة حملة التطعيم التي انطلقت أمس الثلاثاء، ويترقب العراقيون إصدار قرارات جديدة تشدد الإجراءات الوقائية.وبلغ إجمالي الإصابات منذ ظهور الفيروس 708951 إصابة، تعافى منهم 646619، وتوفي 13483، وبدأت عدد من المحافظات العراقية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد أن وصلت 50 ألف جرعة لقاح مقدمة كهدية من الصين.

وقال عضو خلية الأزمة البرلمانية، غايب العميري: "تم رفع عدة توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، وستتم مناقشة التوصيات في اجتماع يعقد مساء اليوم، ومن أهم التوصيات فرض حظر تجول لمدة 10 أيام، وبعده تتم دراسة الوضع حسب الموقف الوبائي، كما تم التأكيد على استمرار التعليم عن بعد في الجامعات والمعاهد والمدارس".وطمأن مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، بشأن توفير اللقاحات، وقال رئيس فريق الطوارئ في المنظمة، وائل حتاحت، في إيجاز صحافي، إن "لقاحات مبادرة كوفاكس ستصل اعتبارا من الأسبوع المقبل، وستكون هناك وفرة من تلك اللقاحات لتأمين المرحلة الأولى من التلقيح، وسيصل المزيد من اللقاحات خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن "المنظمة جهزت العراق بكميات كبيرة من أجهزة الفحص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، إضافة إلى معدات الوقاية للعاملين في وزارة الصحة.



والفترة المقبلة ستشهد دعم الوزارة بشحنات إضافية من أجهزة الفحص ومعدات الوقاية الشخصية".وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، أنها تعاقدت على 16 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأن الدفعات ستبدأ بالوصول خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار.

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