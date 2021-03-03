2021/03/03 | 20:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاربعاء، بان طيران الجيش قصف 6 مواقع داعشية في قلب زور الاصلاح شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” عقب استهدفت مفرزة قتالية للجيش العراقي في زور الاصلاح في اطراف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) اثناء تامين الجهد الهندسي لفتح طرق نسيمية واصابة 3 من افرادها شن طيران الجيش سلسلة غارات استهدفت 6 مواقع داعشية من خلال القصف العنيف”.

واضاف، ان “مدفعية الجيش قصفت هي الاخرى اهداف منتخبة في عمق زور الاصلاح لتعقب خلايا داعش المختبئة بين الاشجار العالية مؤكدا بان اندفاع الجهد الهندسي مستمر في فتح الطرق لتامين دخول الارتال العسكرية الى العمق لانهاء اي وجود داعشي”.

وتشن القوات الامنية والحشد الشعبي لليوم الرابع على التوالي عمليات واسعة في زور الاصلاح وبقية المناطق القريبة لانهاء وجود داعش الارهابي”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش يقصف 6 اهداف داعشية في قلب زور الاصلاح بديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش يقصف 6 اهداف داعشية في قلب زور الاصلاح بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).