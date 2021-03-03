اول تعليق من تحالف الفتح على قصف قاعدة عين الاسد

2021/03/03 | 20:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهم القيادي في تحالف الفتح، محمد البياتي، جهات متربطة بأميركا بالوقوف وراء قصف قاعدة عين الاسد بالصورايخ في غربي العراق.

وقال البياتي في حديث صحفي تابعه ان ار تي عربية، انه "لحد الان لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن قصف قاعدة عين الاسد غربي البلاد والتي تنتشر بها قوات امريكية".

واضاف، "اذا كان هناك جهود استخبارية وتحقيقات فحتما ستبثت هوية الجهة، لكن في ذات الاتجاه لا نستبعد تورط جهة مقربة من امريكا ومخابراتها بالوقوف وراء ما حصل لا نه يمثل افضل مبرر لاستهداف فصائل الحشد الشعبي، من خلال الصاق التهمة بها".

واوضح، ان "هذا السيناريو ليس ببعيد عن دائرة تفكير الإدارة الأمريكية".

وتابع، ان "على الحكومة العراقية ان تحمي قواتها الامنية، ومنها الحشد الشعبي، من اي استهداف، خاصة وان الأخير تعرض لاستهداف متكرر تسبب في سقوط ضحايا كثر من عناصره".

ولفت الى انه "في عجز الحكومة عن الدفاع عني تشكيلاتها الامنية، ستتجه بالامور الى اطار اخر ليس في الصالح العام، ويضعف من النظام السياسي في البلاد"، على حد تعبيره.

واشار الى ان "فصائل الحشد الشعبي اعلنت بشكل واضح بأن ضرب الأماكن الدبلوماسية خط احمر، وما يحصل بين فترة واخرى دليل على وجود اطراف معادية للعراق تحاول اثارة الاوضاع ودفع الامور للتوتر اكثر فاكثر".

ا.ح

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