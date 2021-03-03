الداخلية تعلن تسفير أكثر من 100 مخالف أجنبي لقانون الإقامة في كركوك

2021/03/03 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، تسفير أكثر من 100 مخالف أجنبي لقانون الإقامة. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “قامت كوادر مديرية شؤون الإقامة في بغداد، بتسفير ١٠٤ أشخاص من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية”. وأضاف البيان، أنه “تم إلقاء القبض عليهم في مناطق متفرقة …

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