الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آذار

2021/03/03 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن مباشرته بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر اذار. وقال المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمت المباشرة بصرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”. وأضاف أنه “بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه”.

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