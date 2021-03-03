ضبط حزام وعبوات وعتاد.. عملية نوعية للاستخبارات في ديالى

2021/03/03 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، ضبط حزام ناسف وعبوات وعتاد في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة والفوج الثاني لواء المشاة ١٨ من ضبط كدس للعتاد في منطقة العظيم بديالى".

وأوضحت أن "الكدس يضم حزاما ناسفا، و٥ عبوات ناسفة، و ه حاويات عتاد عيار ١٢،٥ملم، و٦ صواعق قنابر هاون، و٢ قنابر هاون ١٢٠ ملم"، مشيرة إلى "تكفل مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة".

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