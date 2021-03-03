إنتاج النفط في الولايات المتحدة يرتفع 300 ألف برميل يومياً

2021/03/03 | 20:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة قوية للواردات.

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