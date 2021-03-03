الحلبوسي يحدد موعد الجلسة المخصصة للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/03 | 21:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، تخصيص جلسة مجلس النواب ليوم غد، للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آذار 2021)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خصص جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الخميس، للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية".

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